Фильм «Собибор» о побеге советского офицера из концлагеря выдвинут на «Оскар»

Помимо «Собибора», члены комиссии рассматривали для участия кандидатуры еще двух претендентов (ленты «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова), но победителем стал «Собибор». В роли режиссера фильма выступил Константин Хабенский, он же исполнил и роль главного персонажа.В киноленте описана история советского офицера Александра Печерского, заключенного в концлагерь смерти Собибор. За три недели ему удалось организовать и успешно совершить побег из места заключения.В России кинопремьера прошла 25 апреля в Ростове-на-Дону. В этот же день Александру Печерскому открыли памятник поблизости 52-й ростовской гимназии. В ней после окончания войны трудился офицер.