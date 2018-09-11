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Фильм «Собибор» о побеге советского офицера из концлагеря выдвинут на «Оскар»

Кинолента «Собибор», повествующая о совершении побега офицером советской армии из концентрационного лагеря, выдвинута на получение награды «Оскар». Такую информацию предоставил оскаровский комитет России.
Фильм «Собибор» о побеге советского офицера из концлагеря выдвинут на «Оскар»

Помимо «Собибора», члены комиссии рассматривали для участия кандидатуры еще двух претендентов (ленты «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова), но победителем стал «Собибор». В роли режиссера фильма выступил Константин Хабенский, он же исполнил и роль главного персонажа.

В киноленте описана история советского офицера Александра Печерского, заключенного в концлагерь смерти Собибор. За три недели ему удалось организовать и успешно совершить побег из места заключения.

В России кинопремьера прошла 25 апреля в Ростове-на-Дону. В этот же день Александру Печерскому открыли памятник поблизости 52-й ростовской гимназии. В ней после окончания войны трудился офицер.

 
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Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:14
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