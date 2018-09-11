Фильм «Собибор» о побеге советского офицера из концлагеря выдвинут на «Оскар»
Кинолента «Собибор», повествующая о совершении побега офицером советской армии из концентрационного лагеря, выдвинута на получение награды «Оскар». Такую информацию предоставил оскаровский комитет России.
Помимо «Собибора», члены комиссии рассматривали для участия кандидатуры еще двух претендентов (ленты «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова), но победителем стал «Собибор». В роли режиссера фильма выступил Константин Хабенский, он же исполнил и роль главного персонажа.
В киноленте описана история советского офицера Александра Печерского, заключенного в концлагерь смерти Собибор. За три недели ему удалось организовать и успешно совершить побег из места заключения.
В России кинопремьера прошла 25 апреля в Ростове-на-Дону. В этот же день Александру Печерскому открыли памятник поблизости 52-й ростовской гимназии. В ней после окончания войны трудился офицер.
Помимо «Собибора», члены комиссии рассматривали для участия кандидатуры еще двух претендентов (ленты «Довлатов» Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла Серебренникова), но победителем стал «Собибор». В роли режиссера фильма выступил Константин Хабенский, он же исполнил и роль главного персонажа.
В киноленте описана история советского офицера Александра Печерского, заключенного в концлагерь смерти Собибор. За три недели ему удалось организовать и успешно совершить побег из места заключения.
В России кинопремьера прошла 25 апреля в Ростове-на-Дону. В этот же день Александру Печерскому открыли памятник поблизости 52-й ростовской гимназии. В ней после окончания войны трудился офицер.
Культура
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:14