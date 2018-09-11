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Samsung предлагает обменять Nokia 9 на модель Samsung Galaxy

Samsung предлагает пользователям обменять не анонсированную флагманскую версию Nokia 9 на модель Galaxy. Всем желающим предлагается до 292 евро сэкономить на покупке нового смартфона версии Samsung Galaxy, в случае сдачи Nokia 9 с флэш-памятью на 128 Гб в идеальном состоянии.

Samsung предлагает обменять Nokia 9 на модель Samsung Galaxy

Речь идет о флагманской Nokia 9, доступной в вариациях со слотами для одной либо двух SIM-карт. В устройстве устанавливается ПЗУ на 64/128 Гб. В свою очередь на сайте значится, что пользователи могут на покупке новой модели Samsung Galaxy сэкономить до 292 евро. В данном случае следует сдать в идеальном состоянии Nokia 9 с ПЗУ на 128 Гб.

Принимая в учёт тот факт, что Nokia 9 выступает флагманом, который получит камеру с 5 датчиками, подэкранный сканер отпечатков пальцев, данные о ПЗУ на 64/128 Гб кажутся маловероятными. Ещё очень странным кажется само появление версии Nokia 9 в списке современных товаров для трейд-ина.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00
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