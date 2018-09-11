Фанаты подозревают, что Ольгу Бузову снова предал близкий человек

Однако еще за несколько недель до выхода первой серии в Сети начали ходить слухи, что Оля отдала предпочтение некому Денису Лебедеву, который имеет собственный завод по производству сыра.А все потому что после завершения съемок девушка взяла себе выходной и решила провести его в загородном клубе «Лачи», о чем она сообщила своим подписчикам в соцсети Instagram и даже опубликовала несколько фотографий от туда. Эти снимки и помогли пользователям вычислить победителя, ведь Лебедев также опубликовал в своем микроблоге фотографию из загородного клуба, в котором он был в тот же день, что и Бузова.Спустя некоторое время Олю и Дениса застукали во дворе многоквартирного доме в Москве, где они на лавочке пили шампанское.И хотя сама теледива и «сыровар», именно так фанаты прозвали мужчину, никак не комментируют совместные фото, многие не сомневаются в том, что именно Лебедев стал ее выбором в финале «Замуж за Бузову».Более того, начали ходить слухи, что молодые люди уже живут вместе, но скрывают это от общественности, дабы окончательно не испортить интерес зрителей к новому шоу, рейтинги которого и так значительно упали.Тем не менее, поклонники были рады за свою любимицу, ведь она наконец-то нашла достойного мужчину, и не уставали поздравлять ее с началом новой, счастливой жизни. Казалось, что и сама ведущая телепроекта «Дома-2» расцвела, перестала писать грустные посты и все чаще стала намекать на грандиозные перемены.Однако последние несколько дней Бузова снова впала в депрессию и начала выставлять публикации, в которых намекнула на предательство близкого человека. Многочисленные фанаты сразу же встревожились, по их мнению, новый роман Оли подошел к концу, поэтому она так страдает и держит все свои эмоции в себе, ведь раскрыть душу раньше завершения проекта не может.