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Кемеровостат отметил снижение цен на продовольственные товары в регионе

Как указывают последние данные Кемеровостата, стоимость некоторых продуктов в августе значительно изменилась. Ценовой диапазон на продовольственные товары в регионе, если брать показатели за месяц, снизился на 0,62%.
Кемеровостат отметил снижение цен на продовольственные товары в регионе


Итоговые показатели по области за август, отмечены значительным снижением цен на виноград (- 22,06%), хлопья из злаков (- 3,68%), овсяные хлопья "Геркулес" (- 8,46%) и овощи (- 7,68%). Также отмечается, что у кузбассовцев появилась возможность приобретения продуктов элитного направления. Так, для икры лососевых рыб от отечественного производителя цена снижена на 7,66%.

В направлении подорожания регион отмечен повышением цен на апельсины (+ 10,14%), субпродукты мясные (+ 2,83%), филе рыбное (+ 2,76%), йогурты (+ 2,13%) и какао (+ 3,25%).

Согласно итоговым показателям, за август в Кемеровской области подешевели товары и услуги на 0,25%.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:45
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