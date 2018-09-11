Кемеровостат отметил снижение цен на продовольственные товары в регионе

Итоговые показатели по области за август, отмечены значительным снижением цен на виноград (- 22,06%), хлопья из злаков (- 3,68%), овсяные хлопья "Геркулес" (- 8,46%) и овощи (- 7,68%). Также отмечается, что у кузбассовцев появилась возможность приобретения продуктов элитного направления. Так, для икры лососевых рыб от отечественного производителя цена снижена на 7,66%.В направлении подорожания регион отмечен повышением цен на апельсины (+ 10,14%), субпродукты мясные (+ 2,83%), филе рыбное (+ 2,76%), йогурты (+ 2,13%) и какао (+ 3,25%).Согласно итоговым показателям, за август в Кемеровской области подешевели товары и услуги на 0,25%.