В Рязани упали цены на целый ряд продуктов
Прошедшая неделя отмечена в Рязани снижением стоимости целого ряда продуктов. Значительно снижена стоимость картофеля, показатель составил почти 9%, падение цен на лук достигло 7%, снизилась также цена на капусту, огурцы и морковь.
Как сообщает сайт городской администрации, цены упали на помидоры и вермишель. Также отмечается, что на ряд продуктовых товаров прошло незначительное увеличение цены, в данную категорию попали куриные яйца, подсолнечное масло и свинина.
Исходя из сложившейся ситуации, жители Рязани приняли все изменения, связанные со стоимостью в регионе продуктовых товаров. Рязанцы не обращают особого внимания на текущее подорожание.
Как сообщает сайт городской администрации, цены упали на помидоры и вермишель. Также отмечается, что на ряд продуктовых товаров прошло незначительное увеличение цены, в данную категорию попали куриные яйца, подсолнечное масло и свинина.
Исходя из сложившейся ситуации, жители Рязани приняли все изменения, связанные со стоимостью в регионе продуктовых товаров. Рязанцы не обращают особого внимания на текущее подорожание.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:05