В Рязани упали цены на целый ряд продуктов

Как сообщает сайт городской администрации, цены упали на помидоры и вермишель. Также отмечается, что на ряд продуктовых товаров прошло незначительное увеличение цены, в данную категорию попали куриные яйца, подсолнечное масло и свинина.Исходя из сложившейся ситуации, жители Рязани приняли все изменения, связанные со стоимостью в регионе продуктовых товаров. Рязанцы не обращают особого внимания на текущее подорожание.