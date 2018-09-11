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Светлана Ходченкова рассказала о своей личной жизни

Светлана Ходченкова поведала, почему так немного рассказывает о своей личной жизни. Поклонникам о своей любимице известно очень мало.

Светлана Ходченкова рассказала о своей личной жизни


На протяжении пяти лет актриса состояла в браке со своим коллегой Владимиром Яглычем. У телезвезды был роман с актером Георгием Петришиным. Молодой артист даже сделал Светлане Ходченко предложение на сцене театра, однако дальнейшие отношения пары во что-то более серьезное не переросло. Накануне актриса поделилась, что предумышленно скрывает детали своей личной жизни от общественности, так как это помогает в карьере.

Светлана Ходченкова рассказала о своей личной жизни


По словам звезды, благодаря тому, что зритель не знает, в кого она влюблена, ей намного проще входить в образы, а публика впоследствии больше начитает верить в реальность показываемого персонажа.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:01
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