Светлана Ходченкова рассказала о своей личной жизни

На протяжении пяти лет актриса состояла в браке со своим коллегой Владимиром Яглычем. У телезвезды был роман с актером Георгием Петришиным. Молодой артист даже сделал Светлане Ходченко предложение на сцене театра, однако дальнейшие отношения пары во что-то более серьезное не переросло. Накануне актриса поделилась, что предумышленно скрывает детали своей личной жизни от общественности, так как это помогает в карьере.По словам звезды, благодаря тому, что зритель не знает, в кого она влюблена, ей намного проще входить в образы, а публика впоследствии больше начитает верить в реальность показываемого персонажа.