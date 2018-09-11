OnePlus 6 после обновления получит очередные оптимизации и улучшения
После обновления до Android 9.0Pie для OnePlus 6 запланированы очередные улучшения и оптимизации. При чем открытый бета-канал предоставляет для тестирования все новшества модели.
Пользователь может загрузить для OnePlus 6 последние обновления OxygenOS. Уже отмечена улучшенная оптимизация энергопотребления в фоновом режиме и стабильность Wi-Fi соединений. Также отмечается уменьшение случаев случайных касаний в карманном режиме.
Не забыли инженеры оптимизировать и пользовательский интерфейс. Владельцев модели порадует улучшенная работа режима многозадачности. Также значительно улучшено качество изображений, которые делает передняя камера. Специалисты OnePlus интегрировали в приложение «Сообщество» инструмент «Обратная связь», теперь каждый может сообщать об обнаруженных ошибках непосредственно инженерам.
Сейчас владельцы OnePlus 6, пожелавшие запустить последнюю бета - версию OxygenOS Open, обновление могут получить как OTA (в условиях прямого эфира), так и вручную, для чего предоставляется подробное руководство.
Пользователь может загрузить для OnePlus 6 последние обновления OxygenOS. Уже отмечена улучшенная оптимизация энергопотребления в фоновом режиме и стабильность Wi-Fi соединений. Также отмечается уменьшение случаев случайных касаний в карманном режиме.
Не забыли инженеры оптимизировать и пользовательский интерфейс. Владельцев модели порадует улучшенная работа режима многозадачности. Также значительно улучшено качество изображений, которые делает передняя камера. Специалисты OnePlus интегрировали в приложение «Сообщество» инструмент «Обратная связь», теперь каждый может сообщать об обнаруженных ошибках непосредственно инженерам.
Сейчас владельцы OnePlus 6, пожелавшие запустить последнюю бета - версию OxygenOS Open, обновление могут получить как OTA (в условиях прямого эфира), так и вручную, для чего предоставляется подробное руководство.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 01:31