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OnePlus 6 после обновления получит очередные оптимизации и улучшения

После обновления до Android 9.0Pie для OnePlus 6 запланированы очередные улучшения и оптимизации. При чем открытый бета-канал предоставляет для тестирования все новшества модели.

OnePlus 6 после обновления получит очередные оптимизации и улучшения


Пользователь может загрузить для OnePlus 6 последние обновления OxygenOS. Уже отмечена улучшенная оптимизация энергопотребления в фоновом режиме и стабильность Wi-Fi соединений. Также отмечается уменьшение случаев случайных касаний в карманном режиме.

Не забыли инженеры оптимизировать и пользовательский интерфейс. Владельцев модели порадует улучшенная работа режима многозадачности. Также значительно улучшено качество изображений, которые делает передняя камера. Специалисты OnePlus интегрировали в приложение «Сообщество» инструмент «Обратная связь», теперь каждый может сообщать об обнаруженных ошибках непосредственно инженерам.

Сейчас владельцы OnePlus 6, пожелавшие запустить последнюю бета - версию OxygenOS Open, обновление могут получить как OTA (в условиях прямого эфира), так и вручную, для чего предоставляется подробное руководство.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 01:31
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