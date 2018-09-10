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Сергей Селин из сериала “Улицы разбитых фонарей” попал в Санкт-Петербурге в ДТП

Актер Сергей Селин, который особенно известен по сериалу “Улицы разбитых фонарей”, в центре Санкт-Петербурга стал участником ДТП. Оно произошло на площади Восстания 10 сентября.

Сергей Селин из сериала “Улицы разбитых фонарей” попал в Санкт-Петербурге в ДТП


Сергей Селин в беседе с журналистами отметил, что он ехал за рулем своего автомобиля поблизости Московского вокзала. Когда авто актёра стояло на светофоре, ему въехал в бампер автомобиль Hyundai Solaris. По словам Сергея Селина ничего действительно серьезного не случилось. Его немного “потрясло”, но обошлось в итоге без последствий для здоровья. Актёр заявил, что его транспортное средство получило не особо серьёзные повреждения. А вот о влетевшей иномарке этого не скажешь.

Сергей Селин из сериала “Улицы разбитых фонарей” попал в Санкт-Петербурге в ДТП


В салоне Hyundai Solaris оказалась пара мигрантов, которые попросили все решить на месте. Принимая в учёт, что автомобиль виновника ДТП получил намного более серьезные повреждения, Сергей Селин согласился не вызывать представителей правоохранительных органов. В итоге водители просто разъехались.

 
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ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:16
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