В Сети появились первые фотографии iPhone XС

За несколько дней до премьеры фотографиями iPhone XС поделился автор утечек Бэн Гескин, который уверяет, что представленные снимки настоящие. По предварительной информации, одна из самых ожидаемых новинок этого года представит собой нечто среднее между iPhone 8 Plus, 5c и X.Если учитывать наличие IPS-матрицы, то производитель постарается удешевить стоимость модели. Предполагаемая цена на новый смартфон варьируется от 700 до 850 долларов.