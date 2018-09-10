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Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
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В Сети появились первые фотографии iPhone XС

Компания Apple 12 сентября текущего года представить 3 новых iPhone, одна из них модель XС с матрицей IPS и диагональю экрана в 6,1 дюймов. Сейчас стало известно, что снимки новинки были опубликованы в Сеть перед дебютом.

В Сети появились первые фотографии iPhone XС


За несколько дней до премьеры фотографиями iPhone XС поделился автор утечек Бэн Гескин, который уверяет, что представленные снимки настоящие. По предварительной информации, одна из самых ожидаемых новинок этого года представит собой нечто среднее между iPhone 8 Plus, 5c и X.

Если учитывать наличие IPS-матрицы, то производитель постарается удешевить стоимость модели. Предполагаемая цена на новый смартфон варьируется от 700 до 850 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:31
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