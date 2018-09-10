Российских пенсионеров-предпринимателей планируют освободить от взносов в ПФР

Индивидуальные предприниматели сейчас обязаны в ПФР платить 26 545 руб. В данном случае доход не должен быть больше 300 000 рублей в течение года. Если ежегодный доход мелкого бизнесмена составляет больше указанной суммы, к ней плюсуют 1 процент от дохода. Данный проект подготовили, а также внесли в российское правительство представители Министерства экономического развития России. В данном случае предлагается поддержка малого и среднего бизнеса. Для реализации положений проекта запланировали до 2024 года израсходовать примерно 450 млрд руб. Предлагаемые новшества будут эффективной поддержкой предпринимательства, при этом обеспечив устойчивое развитие.Правительство РФ запланировало повысить закупки у малого бизнеса государственных компаний. Их объём к 2024 году должен составить не меньше 4,2 трлн руб.