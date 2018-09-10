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Российских пенсионеров-предпринимателей планируют освободить от взносов в ПФР

Российских пенсионеров, которые занимаются предпринимательской деятельностью, хотят освободить от обязательных взносов в ПФР. Данное нововведение предложили внести с 1 июля будущего года, что обеспечит дальнейшее развитие отечественного мелкого бизнеса.

Российских пенсионеров-предпринимателей планируют освободить от взносов в ПФР


Индивидуальные предприниматели сейчас обязаны в ПФР платить 26 545 руб. В данном случае доход не должен быть больше 300 000 рублей в течение года. Если ежегодный доход мелкого бизнесмена составляет больше указанной суммы, к ней плюсуют 1 процент от дохода. Данный проект подготовили, а также внесли в российское правительство представители Министерства экономического развития России. В данном случае предлагается поддержка малого и среднего бизнеса. Для реализации положений проекта запланировали до 2024 года израсходовать примерно 450 млрд руб. Предлагаемые новшества будут эффективной поддержкой предпринимательства, при этом обеспечив устойчивое развитие.

Правительство РФ запланировало повысить закупки у малого бизнеса государственных компаний. Их объём к 2024 году должен составить не меньше 4,2 трлн руб.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:27
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