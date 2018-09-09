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Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro должен повторить успех версии Redmi Note 5

Последний смартфон версии Xiaomi Redmi 6 Pro должен повторить успех модели Redmi Note 5. Цена нового девайса является очень приемлемой. Стартовая расценка гаджета достигает 10 500 рублей.

Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro должен повторить успех версии Redmi Note 5


Покупатель получит устройство с ОЗУ на 3Гб, ПЗУ на 32 Гб. Заплатив на 1 000 рублей больше, предлагается модель с ОЗУ на 4Гб и ПЗУ на 64Гб. Redmi 6 Pro стоит на 1 000 рублей дороже Redmi Note 5. Но потребитель получает абсолютно новый телефон, а также дополнительные функции. На Redmi 6 Pro дисплей похож на версию Redmi Note 5. Однако первый имеет выемку. Покупателю в новой версии предлагаются более тонкие рамки, а также более высокий дисплей. В выборе модели доступен будет красный цвет. Redmi 6 Pro в отличие от прошлой версии получит двойную камеру.

Она состоит из основной и дополнительной камеры на 15 Мп, расположенных вертикально. Передняя камера имеет 5 Мп. Redmi 6 Pro как и Redmi Note 5 поставляется с АКБ на 4 000mAh. В смартфоне отсутствует поддержка быстрой зарядки. Redmi 6 Pro как и Redmi Note 5 имеет чипсет Snapdragon 625.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:36
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