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В Сети появились характеристики новой Subaru Forester для России

В Сети появились характеристики новой версии Subaru Forester для России. Авто создали на платформе Subaru Global Platform. Машина стала намного безопаснее.

В Сети появились характеристики новой Subaru Forester для России


Модель в первый раз наделили фирменным комплексом систем безопасности EyeSight. Subaru Forester в РФ получит два атмосферных двигателя c непосредственным впрыском топлива. 2,0- и 2,5-литровые двигатели способны генерировать 150 и 185 л.с. соответственно. Авто в России будет реализовываться с линейкой модернизированных атмосферников серии FB. Мировая премьера новой версии Subaru Forester состоялась весной 2015 года в рамках автомобильного салона в Нью-Йорке.

Транспортное средство внешне изменилось незначительно. Модель перевели на новое шасси SGP, сохранив при этом размер авто. Колесная база составила 2670 мм. Кузов авто теперь прочнее, а также легче. Гибридная версия Subaru Forester не появится в РФ. Новую модель покажут во время фестиваля Subafest 2018. Базовая версия получит 2 ряда сидений с подогревом, датчики давления в шинах, систему курсовой устойчивости, климат-контроль.



Более дорогие комплектации получат помимо всего прочего автоматическое переключение света фар, системы мониторинга «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль с двумя камерами, камеры кругового обзора, мультимедийную систему с навигатором, систему доступа без ключа, люк с электроприводом. Subaru Forester в России стоит от 1,84 млн руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:21
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