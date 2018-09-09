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Назван список самых надежных автомобилей 2018 года

Издание CarsWeek.ru составило список самых надежных автомобилей 2018 года. В этот список вошли машины, чьи обладатели крайне редко пользуются услугами сервисных центров.

Назван список самых надежных автомобилей 2018 года


На первом месте располагается Mercedes-Benz GLK. Эта модель по праву считается одним из самых надежный кроссоверов на текущий момент. Впрочем, этот автомобиль в прошлом году также был назван одним из самых надежных по версии некоторых изданий. На втором месте Porsche 911. Что важно, эта модель является одной из самых надежных, даже если была приобретена в 2007 году. На третьем месте располагается Smart For Two от компании Daimler, при чем в рейтинге автомобилей на территории постсоветского пространства данная модель занимает лидирующую позицию в плане долговечности. На препоследнем месте списка находится Toyota Camry. Данный автомобиль является частым гостем в списке надежных. Кроме того, является одним из списка лидеров продаж в мире. Замыкает список Toyota Prius.

Последний в списке автомобиль, на текущий момент, не заслужил славу ”проверенного годами”, однако, исходя из мнения некоторых агентств, определенно стремится к этому.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:09
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