В Омской области водитель «Nissan Maxima» насмерть сбил пешехода
На сайте УМВД РФ по Омской области сообщается, что в пгт. Крутинка восьмого сентября около 20:35 часов произошло ДТП. Оказалось, что водитель, не имея прав, сел за руль автомобиля «Nissan Maxima» и сбил насмерть пешехода.
29-летний мужчина допустил наезд на 32-летнего пешехода. В результате пострадавший умер еще до приезда скорой неотложной помощи. В отношении водителя возбужденно административное делопроизводство по ст. 12.27 ч. 3 КоАП РФ.
В данной статье ведется речь о невыполнении требования по поводу запрета употребления психотропных или наркотических веществ, а также алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель является причастным.
29-летний мужчина допустил наезд на 32-летнего пешехода. В результате пострадавший умер еще до приезда скорой неотложной помощи. В отношении водителя возбужденно административное делопроизводство по ст. 12.27 ч. 3 КоАП РФ.
В данной статье ведется речь о невыполнении требования по поводу запрета употребления психотропных или наркотических веществ, а также алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель является причастным.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:13