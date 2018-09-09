В Омской области водитель «Nissan Maxima» насмерть сбил пешехода

29-летний мужчина допустил наезд на 32-летнего пешехода. В результате пострадавший умер еще до приезда скорой неотложной помощи. В отношении водителя возбужденно административное делопроизводство по ст. 12.27 ч. 3 КоАП РФ.В данной статье ведется речь о невыполнении требования по поводу запрета употребления психотропных или наркотических веществ, а также алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель является причастным.