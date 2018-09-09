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В Омской области водитель «Nissan Maxima» насмерть сбил пешехода

На сайте УМВД РФ по Омской области сообщается, что в пгт. Крутинка восьмого сентября около 20:35 часов произошло ДТП. Оказалось, что водитель, не имея прав, сел за руль автомобиля «Nissan Maxima» и сбил насмерть пешехода.

В Омской области водитель «Nissan Maxima» насмерть сбил пешехода


29-летний мужчина допустил наезд на 32-летнего пешехода. В результате пострадавший умер еще до приезда скорой неотложной помощи. В отношении водителя возбужденно административное делопроизводство по ст. 12.27 ч. 3 КоАП РФ.

В данной статье ведется речь о невыполнении требования по поводу запрета употребления психотропных или наркотических веществ, а также алкогольных напитков после дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель является причастным.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:13
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