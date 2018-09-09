С января 2019 года ЦБ России может ужесточить требования по ипотеке

Глава Департамента финстабильности Центрального банка России Елизавета Данилова отметила, что данная мера подразумевает рост коэффициента риска при ипотечных кредитах до 200 %, тогда как на сегодняшний день он составляет 150 % при наличном взносе не больше 20 %. Данное сообщение прозвучало на форуме Ассоциации банков РФ. Решение принималось на фоне изученных регулятором данных отечественных банков. Отмечено, что в течение последних двух кварталов более 40 % выдач ссуд по ипотеке пришлось на задолженности, где наблюдалось соотношение долга к начальному взносу в 80 %.Во избежание роста риска в процессе выдачи займов со значительным соотношением «кредит/залог» Центробанк установил 150-процентный коэффициент риска по выдаваемым ипотечным займам с первичным взносом не выше 20 %. Если наличный взнос не превышает десяти процентов, то данная установка достигает уже 300 %.