Банкам могут разрешить получать информацию от мобильных операторов

В случае принятия закона кредитные организации смогут узнавать статус обслуживания физических и юридических лиц. Также для банков станет доступна информация о замене SIM-карты и расторжении договора об оказании услуг. В тексте законопроекта отмечается, что в законодательстве будет закреплён перечень информации о статусе обслуживания абонента, поэтому согласие на передачу таких сведений от физического лица не требуется.Стоит отметить, что в Госдуму в конце прошлого года был внесён законопроект, который предусматривает наложение штрафов на операторов связи в том случае, если при передаче сообщения или звонке они не указывают настоящий абонентский номер.