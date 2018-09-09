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Банкам могут разрешить получать информацию от мобильных операторов

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий предоставлять банкам и другим организациям информацию о клиентах от мобильного оператора. Автором инициативы выступает член Совета Федерации Людмила Бокова.

Банкам могут разрешить получать информацию от мобильных операторов


В случае принятия закона кредитные организации смогут узнавать статус обслуживания физических и юридических лиц. Также для банков станет доступна информация о замене SIM-карты и расторжении договора об оказании услуг. В тексте законопроекта отмечается, что в законодательстве будет закреплён перечень информации о статусе обслуживания абонента, поэтому согласие на передачу таких сведений от физического лица не требуется.

Стоит отметить, что в Госдуму в конце прошлого года был внесён законопроект, который предусматривает наложение штрафов на операторов связи в том случае, если при передаче сообщения или звонке они не указывают настоящий абонентский номер.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 09:06
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