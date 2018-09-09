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Ученые: Внимательные люди чувствуют меньше боли

Ученые из Wake Forest выяснили, что внимательные люди чувствуют меньше боли. Такую информацию специалисты смогли получить в ходе исследования, в котором участвовало 76 добровольцев.

Ученые: Внимательные люди чувствуют меньше боли


Специалисты провели тестирование на уровень склонности к редукции сознания. Затем, во время функциональной магнитно-резонансной томографии, участники эксперимента подвергались весьма болезненной тепловой стимуляции. Ученые выяснили, что высокий уровень диспозиционной внимательности во время сильного жара был связан с дезактивацией мозга в области задней части поясной извилины коры головного мозга и центральном нервном узле, которые постоянно подают друг другу информацию. Связано это с обработкой чувств и умственной составляющей.

Как только участники начинали выполнять какую либо задачу, эта связь входила в режим «по умолчанию», в итоге данная сеть отключалась, а мозг начинал распределять все процессы и информацию на другие нейронные области. А деактивация происходила при выполнении простых задач, например, чтение или запись.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:41
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