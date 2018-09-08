Учёные: Кошачье урчание обладает целебным эффектом

Кошки издают звуки частотой от 25 Гц до 150 Гц, для человеческого слуха они могут быть едва уловимыми, при этом учёные доказали их целительный эффект. Кошачье урчание создаёт вибрации наподобие тех, которые в спортивной медицине используют для снятия боли, регенерации повреждённых тканей, ускорения заживления связок и повышения плотности костной ткани. Медики утверждают, что человек может значительно быстрее восстановиться после операции, если будет общаться с кошкой.Специалисты провели эксперимент, в котором принимали участие около двух десятков человек, они рассматривали картинки с кошками и прослушивали запись с их урчанием. В результате выяснилось, что у людей, принимавших участие в исследовании, без приёма препаратов стабилизировалось слегка повышенное давление. Кроме того было установлено, что у человека при урчании животных нормализуется работа мозговых артерий, а также эти звуки помогают бороться со стрессом, в результате которого могут возникнуть проблемы с сердцем.