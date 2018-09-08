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Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о болезни

Валерий Леонтьев на своей странице в Instagram рассказал о болезни и о том, почему возле отеля, где живет артист, дежурит неотложная скорая помощь. Сейчас артист находится в Сочи, на фестивале "Новая волна", вчера ему стало плохо, потребовалась помощь медиков.

Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о болезни


После сообщений о том, что Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлениями, он решил сам объяснить ситуацию в Instagram во избежание появления слухов и домыслов. По словам певца, врачи поставили ему диагноз пневмония, поэтому ближайшие выступления пришлось отменить.

Также Валерий Леонтьев выразил надежду, что к концу фестиваля в Сочи ему станет легче и он сможет порадовать публику своим пением. Вчера Леонтьев должен был выступить на творческом вечере Ирины Аллегровой, но так как ему стало плохо, было принято решение, что у отеля, где живет Леонтьев, будет дежурить скорая неотложная помощь.

 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:28
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