Отменил концерты: Валерий Леонтьев рассказал о болезни
Валерий Леонтьев на своей странице в Instagram рассказал о болезни и о том, почему возле отеля, где живет артист, дежурит неотложная скорая помощь. Сейчас артист находится в Сочи, на фестивале "Новая волна", вчера ему стало плохо, потребовалась помощь медиков.
После сообщений о том, что Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлениями, он решил сам объяснить ситуацию в Instagram во избежание появления слухов и домыслов. По словам певца, врачи поставили ему диагноз пневмония, поэтому ближайшие выступления пришлось отменить.
Также Валерий Леонтьев выразил надежду, что к концу фестиваля в Сочи ему станет легче и он сможет порадовать публику своим пением. Вчера Леонтьев должен был выступить на творческом вечере Ирины Аллегровой, но так как ему стало плохо, было принято решение, что у отеля, где живет Леонтьев, будет дежурить скорая неотложная помощь.
После сообщений о том, что Валерию Леонтьеву стало плохо перед выступлениями, он решил сам объяснить ситуацию в Instagram во избежание появления слухов и домыслов. По словам певца, врачи поставили ему диагноз пневмония, поэтому ближайшие выступления пришлось отменить.
Также Валерий Леонтьев выразил надежду, что к концу фестиваля в Сочи ему станет легче и он сможет порадовать публику своим пением. Вчера Леонтьев должен был выступить на творческом вечере Ирины Аллегровой, но так как ему стало плохо, было принято решение, что у отеля, где живет Леонтьев, будет дежурить скорая неотложная помощь.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:28