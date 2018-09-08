Телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина потратила 230 тысяч рублей на «блатные» номера для своего внедорожника

«Я ставлю на место людей, потому что ответка никогда никому не нравится, нравится только критиковать и быть в этой ситуации королевой, а когда в ответ и тебя унизили, сразу неприятно, и может быть, понятнее, что не надо совать свой нос, куда не просили и считать чужие деньги! Опять же, что касается рекламы: хочешь, бери, хочешь, пройди мимо! Про работу свою я жаловаться не намерена, меня все устраивает, но неважно, какая у тебя профессия, люди устают, и это нормально. У меня один выходной в неделю, и, да, я хочу чаще путешествовать, чтобы побыть с детьми, мужем любимым, по-моему, это не преступление», - не так давно писала Ксения Бородина у себя на страничке в социальной сети Instagram.

«Вот если бы я написала, что все плохо и слезы лью, тогда бы эти комментаторы порадовались. Жизнь, конечно, зебра и разные времена есть у людей, но почему так русскому народу сложно радоваться за других? Почему умеют поддержать, только когда все плохо и прям в душе радость такая появляется, вот у соседа хуже, чем у меня, и на том спасибо», - не так давно телеведущая реалити-шоу «Дом-2» рассердилась у себя в микроблоге.

Шикарные наряды, пакеты из «ЦУМа», дорогие заведения – буквально все считают, что 35-летняя знаменитость любит выставлять свою шикарную жизнь напоказ. Ни для кого не является секретом, что в своем возрасте Ксении Бородиной удалось достичь немалых высот не только в карьере, но и в личной жизни. Телеведущая может позволить себе жить на широкую ногу, что никогда не скрывала от своих преданных поклонников.Тем не менее, практически каждое слово знаменитости становится объектом иронических и в некоторой степени даже едких высказываний со стороны огромнейшего количества недоброжелателей. Так, новым предлогом посплетничать стал белоснежный автомобиль телезвезды марки «Мерседес», который Ксения Бородина приобрела в прошлом году.Как стало известно, стоимость такого внедорожника начинается от шести миллионов рублей и возрастает в зависимости от комплектации. К довершению всего стоит сказать, что Ксения Бородина решила не скупиться на хороших номерах для своего автомобиля и приобрела их за 232 тысячи рублей.Согласно расшифровке, серия букв указывает на то, что такую аббревиатуру содержат номера транспортных средств администрации президента России, а также лиц, которые имеют связи в ГИБДД.Стоит отметить, что на сегодняшний день Ксения Бородина является не только успешной телеведущей, знаменитость, прежде всего – мама двоих дочерей и любящая супруга. Понятное дело, что семейные ценности для Ксюши всегда были превыше всевозможных материальных состояний, и многие преданные поклонники звезды это хорошо понимают.Именно поэтому Ксения Бородина довольно часто становится объектом насмешек со стороны многочисленных недоброжелателей. Верные поклонники знаменитости хорошо знают о том, что телеведущая прославленной телестройки «Дом-2» никогда не молчит и всегда старается давать хейтерам достойный отпор.В свою очередь Ксения не единожды признавалась своим поклонникам, что, в отличие от многих звезд, умеет от души радоваться счастью других людей, невзирая на то, что не в ее правилах прослеживать чужие жизни и подвергать их критике.Бородина убеждена, что в жизни могут наступить различные моменты, и почему-то огромнейшее количество людей начинает оказывать ту или иную поддержку лишь тогда, когда у человека случается очень большое горе.