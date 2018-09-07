Появились слухи, что Алексея Купина снова подозревают в измене с Алианой Устиненко

Однако по приезду в периметр выяснилось, что бракосочетание снова находится на грани срыва из-за возможной измены Леши. Оказалось, что девушка узнала, что ее избранник продолжает тайно общаться с недавно вернувшейся в периметр Алианой Устиненко.Напомним, что не так давно молодого человека уже обвиняли в том, что он ведет переписку с экс-супругой Александра Гобозова и тогда он клятвенно пообещал больше никогда не контактировать с молодой мамочкой. Но, по всей видимости, слова своего не сдержал. Свежая переписка Купина с Устиненко попала в руки ведущих реалити-шоу и была обнародована во время съемок очередного выпуска ток-шоу «Бородина против Бузовой».По словам бывшей звезды «Дома-2» Марии Кохно, которая была приглашена в студию, лично видела переписку Леши с Алианой и заявила, что она была довольно теплой и нежной, а также имела далеко не дружеский характер.По предварительным данным, Донцова не смогла простить возлюбленного. Очевидцы утверждают, что она очень долго плакала и даже хотела уйти из студии, но в итоге собралась и отложила запланированную свадьбу на неопределенный срок.Стоит отметить, что информацию об отмене бракосочетания косвенно подтвердила Маша, заявив, что присмотренное платье подружки невесты покупать пока не будет.