АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.37 USD 68.25
Курс валют на 07.09.2018

Появились слухи, что Алексея Купина снова подозревают в измене с Алианой Устиненко

Участники телепроекта «Дом-2» Алексей Купин и Май Донцова несколько дней назад отправились в Ростов-на-Дону, где парень наконец-то познакомился с родственниками своей возлюбленной и обсуждали предстоящую свадьбу.

Однако по приезду в периметр выяснилось, что бракосочетание снова находится на грани срыва из-за возможной измены Леши. Оказалось, что девушка узнала, что ее избранник продолжает тайно общаться с недавно вернувшейся в периметр Алианой Устиненко.

Появились слухи, что Алексея Купина снова подозревают в измене с Алианой Устиненко

Напомним, что не так давно молодого человека уже обвиняли в том, что он ведет переписку с экс-супругой Александра Гобозова и тогда он клятвенно пообещал больше никогда не контактировать с молодой мамочкой. Но, по всей видимости, слова своего не сдержал. Свежая переписка Купина с Устиненко попала в руки ведущих реалити-шоу и была обнародована во время съемок очередного выпуска ток-шоу «Бородина против Бузовой».

По словам бывшей звезды «Дома-2» Марии Кохно, которая была приглашена в студию, лично видела переписку Леши с Алианой и заявила, что она была довольно теплой и нежной, а также имела далеко не дружеский характер.

Появились слухи, что Алексея Купина снова подозревают в измене с Алианой Устиненко

По предварительным данным, Донцова не смогла простить возлюбленного. Очевидцы утверждают, что она очень долго плакала и даже хотела уйти из студии, но в итоге собралась и отложила запланированную свадьбу на неопределенный срок.

Стоит отметить, что информацию об отмене бракосочетания косвенно подтвердила Маша, заявив, что присмотренное платье подружки невесты покупать пока не будет.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:41
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Череповце на Северном шоссе в ДТП травмы
Появились слухи, что Алексея Купина снова
В Рыбинске возле школы иномарка сбила 7-летнего
Появились слухи, что Захару Саленко дали еще один
Во Владивостоке в районе Фуникулера разгуливал
Qualcomm и Ericsson Friday сделали первый
Пикантные снимки Кайли Миноуг опубликованы в Сети
Николь Кузнецова опять ложится под нож
На въезде в Междуреченск при ДТП разворотило
Холдинг S8 Capital намерен запустить
После долгого молчания Татьяна Кирилюк вновь
Ученые: Потепление климата Земли 56 млн лет назад
Эксперт: Ракетный удар не является политическим
В Ростовской области пьяная ссора закончилась
Никита Турчин сравнил Тату и Валеру Блюменкранц с
В Башкирии ведется розыск 19-летней жительницы
Чехлы подсказали размеры смартфонов iPhone 9 и Xs
Зрители уверены, что Серега Тракторист начал
Артем Дзюба назвал голос Ольги Бузовой в
В Москве неизвестные на Чёрном BMW X5 украли
Дмитрия Тарасова раскритиковали за неприкрытую
Глеб Жемчугов советует Илье Яббарову бросить Риту
«Я живу как хочу»: Экс-участница «Дома-2» Дарья
Павел Воля признался в любви Ляйсан Утяшевой
Беременная актриса Дарья Мельникова попала в ДТП
Александра Черно рассмешила зрителей «Дома-2»
В гостиничном номере в Петербурге горничная
В Челябинске мужчина заживо сгорел в строительном
Нелли Ермолаева крестила своего сына и впервые
Телеведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в эфире
Просмотреть все новости