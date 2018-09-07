Во Владивостоке в районе Фуникулера разгуливал голый мужчина

По сообщениям социальных сетях от местных жителей стало известно, что по лестнице вниз Фуникулера ходит голый мужчина. Некоторые начали активно обсуждать данную новость. Они рассказали, что этот человек уже несколько лет в таком виде прогуливается в том районе. Некоторое время его не было, но он опять вернулся. На данный момент нет информации о его дальнейшей судьбе, а также о причинах его поступка.