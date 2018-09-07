Появились слухи, что Захару Саленко дали еще один шанс, вернув в периметр «Дома-2»

В итоге Никита Шалюков, который выбрал более действенную тактику, но имел очень маленькие шансы остаться на съемочной площадке, по сей день ухаживает за Ириной Пинчук, в то время как его напарник-конкурент отправился за ворота, не пережив голосования.Стоит отметить, что фанаты тоже были разочарованы напыщенным поведением Захара, который из хорошего простого парня превратился в самовлюбленного нарцисса. Поэтому никто не расстроился из-за его ухода, а некоторые даже поняли Валерию Фрост, ушедшую от него спустя пару месяцев совместной жизни за периметром, устав от постоянных претензий и отсутствия желания быть опорой и добытчиком.Однако на днях появились слухи о том, что руководство телестройки приняло решение дать Саленко еще один шанс в надежде на то, что он, пробыв несколько недель за воротами, осознал свои ошибки и теперь будет играть по правилам «Дома-2».