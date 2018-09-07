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Эксперт: Ракетный удар не является политическим курсом Франции

Аналитик и независимый корреспондент Александр Асафов прокомментировал заявление французского генерала о готовности его страны нанести удар по Сирии. Данные слова сказаны в условиях нахождения европейского государства в составе коалиции и обязанности действовать согласно существующим внутри неё договоренностям, отметил эксперт, но ракетный удар в реальности не является политическим курсом Эмманюэля Макрона.

Эксперт: Ракетный удар не является политическим курсом Франции


«Если внимательно рассмотреть заявление, становится очевидным, что оно не подразумевает немедленной реакции на военную операцию по уничтожению идлибского террористического анклава. Там указано, что при применении химоружия Франция примет участие в ударе коалиции, – порассуждал Александр Асафов. – Подобные провокации с химоружием возможны, и об этом свидетельствуют данные также и нашего военного ведомства. Французский генерал, являющийся представителем коалиции, лишь указал на то, что его страна станет соблюдать договорённости, действующие в коалиции. В отличие от Дональда Трампа, заявляющего о применении им силы, в случае если атаки сирийской армии на Идлиб его начнут сердить, генерал Франции так не говорит».

Политолог напомнил, что подобная ситуация уже имела место быть в истории, когда коалицией проводилась воздушная атака с использованием как основы провокации химического оружия. Специалист призвал не делать сенсации из того, что ею не является.

«Генерал просто указал – они способны на это, но таковое не является политическим курсом президента Франции, который, стоит признать, также является очень сложным», – приводит слова Александра Асафова издание «ПолитЭксперт».

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:50
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