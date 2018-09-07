«Я живу как хочу»: Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, зачем работает её супруг

«На своей странице я максимально открыта, я делюсь своей личной жизнью без прекрас и без фальши, я рассказываю и показыааю вам каждый свой день, делюсь радостными событиями и тем, что меня расстраивает. Но чего я никак не могу понять, так это почему люди, подписавшиеся на меня и вроде бы интересующиеся моей жизнью, несут на мою страницу свой негатив? Ну чего такие злые? Я не про всех, я про часть тех, кто считает что знают за меня как я должна жить. С чего вы взяли что ваши представления о счастливой жизни подходят мне и моей семье?..» - написала бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» в личном микроблоге.

«..Я живу как хочу и мой муж мне эту возможность дарит! Я хочу жить на море и он ради этого работает каждодневно и старается добиваться с каждым днём все больших и больших успехов! Мои мечты он исполняет все! Я мечтала жить на море, я там живу, не работаю в поте лица, не наглаживаю ему рубашки, хожу в клубы с подружками и все это он мне позволяет, потому что любит! Заботиться обо мне, как только есть возможность сразу бросает все и прилетает ко мне, даёт все лучшее детям и мне! Даже разлука скажу я вам идёт на пользу, когда мы вместе у нас всегда страсть и чувство «медового месяца» вы можете жить своей размеренное жизнью сколько угодно, а я хочу кайфовать от каждого дня! Спасибо за это моему мужу!» - резко продолжила свои высказывания недоброжелателям Дарья Пынзарь.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что несколько месяцев назад звездное семейство Дарьи и Сергея Пынзарь переехали жить в Турцию. Впрочем, как стало известно, 34-летний мужчина остался работать в русской столице не просто так.Нужно сказать, что подобное положение вещей очень возмущает некоторых преданных поклонников парочки. Фанаты, не стесняясь, то и дело критикуют блондинку, заявляя, что такой порядок дел попросту не устраивает их.Так как Дарья никогда не относилась к робкому десятку и всегда готова дать отпор многочисленным злопыхателям, девушка решила раз и навсегда положить конец пересудам и заявила, что у них в семействе всё очень хорошо и её любимый супруг готов на любые жертвы, только бы ей и двум их наследникам жилось хорошо.Несколько часов назад Дарья Пынзарь опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором заявила, что живет именно так, как сама того хочет, а также поинтересовалась у своих подписчиков, почему временами они становятся настолько злыми.Блондинка также подметила, что не намерена всецело посвящать себя домашним делам, своим наследникам и любимому супругу. Поэтому временами она спокойно позволяет себе отправиться в гордом одиночестве или с близкими подругами на пляж, или в ночной клуб.Стоит отметить, что о том, что звездное семейство Дарьи и Сергея Пынзарь переехали жить в Турцию, стало известно несколько месяцев назад. На сегодняшний день парочка уже является владельцами квартиры на берегу моря в Аланье. Блондинка в свою очередь на данный момент занимается воплощением в жизнь еще одной своей мечты – открытие агентства недвижимости.По словам бывшей участницы скандального реалити-шоу «Дом-2», в ближайшее время она не планирует возвращаться в Россию. Известно, что младшего наследника Дарья уже отдала в детский садик, а старшего – в первый класс для русскоговорящих детей. Преданные поклонники звездной парочки надеются, что совсем скоро к семье присоединится и Сергей, который сейчас занимается семейным бизнесом в России.