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Манукян: Украинские «патриоты» заклюют Андрея Данилко за участие в фестивале «Новая волна»

Эксперт совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян оценил последствия для Андрея Данилко, после его выступления на российском фестивале «Новая волна». Эксперт утверждает, что «патриоты» Украины не простят певцу такой поступок.


Манукян: Украинские «патриоты» заклюют Андрея Данилко за участие в фестивале «Новая волна»


Вадим Манукян высказался относительно украинского артиста Андрея Данилко. Артист под более известным псевдонимом Веерка Сердючка нравится эксперту, однако считает, что ему не хватает решительности для полноценных гастролей по России. Выступление на «Новой волне» однозначно доставит проблем на родине, но это не повод отказываться от концертов в РФ. Выступление на фестивале спустя пять лет, можно назвать прорывом. «Ведь невозможно быть «немножко беременным», - отметил Вадим Манукян.

Манукян вспомнил ситуацию с Ани Лорак и Константином Меладзе. Их работа на территории России также воспринималась на родине неоднозначно, но сейчас уже легче. Эксперт развития информационного общества утверждает, что в настоящий момент наблюдается тенденция обновления творческих связей между Украиной и Россией. Тем не менее, Манукян понимает робость со стороны Данилко, потому что контракт, заключенный с телешоу «Х-Фактор», не позволяет ему предпринять активных и решительных действий. Также он отметил, что Верку Сердючку в России помнят и ждут.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:16
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