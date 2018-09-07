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Ани Лорак продемонстрировала шикарное мини-платье

Известная певица Ани Лорак появилась перед фотографами в шикарном шелковом мини-платье. Но поклонники не оценили наряд певицы.


Ани Лорак продемонстрировала шикарное мини-платье


Почитатели звезды раскритиковали платье, отметив, что крой совершенно не идет по фигуре, оно зрительно увеличивает объем плечей и сужает бедра. И действительно такой наряд напоминает тренды 90-х годов, когда в моде были широкие плечики. Несмотря на это, публикация собрала множество лайков и комментариев.

Напомним, что дизайнером платья стал известный дизайнер Александр Терехов.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:18
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