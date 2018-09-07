Ани Лорак продемонстрировала шикарное мини-платье

Почитатели звезды раскритиковали платье, отметив, что крой совершенно не идет по фигуре, оно зрительно увеличивает объем плечей и сужает бедра. И действительно такой наряд напоминает тренды 90-х годов, когда в моде были широкие плечики. Несмотря на это, публикация собрала множество лайков и комментариев.Напомним, что дизайнером платья стал известный дизайнер Александр Терехов.