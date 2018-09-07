Появился качественный рендер Nokia 9 с пятью камерами

Девайс оснащён большим дисплеем, модемом LTE, двумя слотами для SIM-карт – данные сведения написаны на наклейках представленного на рендере смартфона. По мнению инсайдера, опубликовавшего фото, надпись TA-1094 указывает на Nokia 9, но также под этим наименованием может скрываться его прототип.На задней панели гаджета отчётливо видны камера с надписью Zeiss, светодиодной вспышкой и пятью объективами. Имеется закрытое заглушкой дополнительное отверстие, предназначение которого пока не известно. Поскольку на панели нет дактилоскопического датчика, возможно, разработчики встроили его в дисплей.