Появился качественный рендер Nokia 9 с пятью камерами
В интернете появился качественный рендер предполагаемого Nokia 9 с пятью камерами, хорошо различимыми на снимке. Также видны крупная светодиодная вспышка смартфона и его дополнительный модуль, отвечающие, вероятнее всего, за автофокус.
Девайс оснащён большим дисплеем, модемом LTE, двумя слотами для SIM-карт – данные сведения написаны на наклейках представленного на рендере смартфона. По мнению инсайдера, опубликовавшего фото, надпись TA-1094 указывает на Nokia 9, но также под этим наименованием может скрываться его прототип.
На задней панели гаджета отчётливо видны камера с надписью Zeiss, светодиодной вспышкой и пятью объективами. Имеется закрытое заглушкой дополнительное отверстие, предназначение которого пока не известно. Поскольку на панели нет дактилоскопического датчика, возможно, разработчики встроили его в дисплей.
Девайс оснащён большим дисплеем, модемом LTE, двумя слотами для SIM-карт – данные сведения написаны на наклейках представленного на рендере смартфона. По мнению инсайдера, опубликовавшего фото, надпись TA-1094 указывает на Nokia 9, но также под этим наименованием может скрываться его прототип.
На задней панели гаджета отчётливо видны камера с надписью Zeiss, светодиодной вспышкой и пятью объективами. Имеется закрытое заглушкой дополнительное отверстие, предназначение которого пока не известно. Поскольку на панели нет дактилоскопического датчика, возможно, разработчики встроили его в дисплей.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:57