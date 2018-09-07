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Появился качественный рендер Nokia 9 с пятью камерами

В интернете появился качественный рендер предполагаемого Nokia 9 с пятью камерами, хорошо различимыми на снимке. Также видны крупная светодиодная вспышка смартфона и его дополнительный модуль, отвечающие, вероятнее всего, за автофокус.

Появился качественный рендер Nokia 9 с пятью камерами


Девайс оснащён большим дисплеем, модемом LTE, двумя слотами для SIM-карт – данные сведения написаны на наклейках представленного на рендере смартфона. По мнению инсайдера, опубликовавшего фото, надпись TA-1094 указывает на Nokia 9, но также под этим наименованием может скрываться его прототип.



На задней панели гаджета отчётливо видны камера с надписью Zeiss, светодиодной вспышкой и пятью объективами. Имеется закрытое заглушкой дополнительное отверстие, предназначение которого пока не известно. Поскольку на панели нет дактилоскопического датчика, возможно, разработчики встроили его в дисплей.

 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:57
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