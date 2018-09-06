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Появились слухи, что в периметр телепроекта «Дом-2» может вернуться родной брат Оксаны Ряски

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» помнят, каким недолгим было пребывание в периметре родного брата Оксаны Ряски – Ивана, который пришел на Поляну в далеком 2011 году.

И теперь, когда девушка прочно закрепилась в статусе участницы, ее родственник снова засобирался на проект. Во всяком случае, об этом несколько дней назад на своей странице в социальной сети Instagram сообщил другой экс-герой телестройки Иван Барзиков.

Появились слухи, что в периметр телепроекта «Дом-2» может вернуться родной брат Оксаны Ряски

Молодой человек опубликовал совместное с Ваней фото и признался, что до сих пор поддерживает с ним связь. Более того, Барзиков заявил, что был бы рад видеть своего давнего друга на «Доме-2», а еще лучше на Сейшелах, где он находился бы рядом с сестрой. Тем более, что ей явно нужна помощь в построении отношений.

Появились слухи, что в периметр телепроекта «Дом-2» может вернуться родной брат Оксаны Ряски

«Ребята, знакомьтесь, мой друг Иван Ряска. Еще в 2011 году он был на проекте Дом-2 там мы и познакомились. Часто все говорят, что мы сумасшедшие. Наверно так и есть. Мы берем от жизни все. Для нас нет границ. Да и сестра его Оксана сейчас жжет на сейшелах. Может Ванька на помощь Оксане? Как думаете?», - написал Барзиков.

Однако подписчики его не поддержали. Многие отметили, что еще в свой первый приход брат Ряски зарекомендовал себя тухлым и малоинтересным участником. По их мнению, за 7 лет ничего не изменилось и одной Ряски в периметре им вполне достаточно.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:25
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