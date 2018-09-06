Причиной смерти Долорес О’Риордан из группы The Cranberries стало утопление

В данном заключении значится, что известная певица утонула в ванне. При этом она пребывала в состоянии сильного алкогольного опьянения. На теле Долорес О’Риордан не было обнаружено травм либо следов самоповреждений. Медицинские специалисты назвали «чрезмерным» количество алкоголя, которое знаменитость выпила перед смертью. Согласно заключению экспертов, смерть певицы является результатом несчастного случая. О случившемся стало известно ещё 15 января. Солистке группы The Cranberries на момент смерти было 46 лет. Девушку нашли мертвой в Лондоне в номере отеля.Солисткой известной группы Долорес О’Риордан была с 1990 года. В 2003 году она начала сольную карьеру. The Cranberries за это время записала пять альбомов, включая популярный хит Zombie.