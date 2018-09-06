NASA предлагает 1 млн долларов за технологию переработки углекислого газа в сахар на Марсе

Сотрудники национального управления объявили конкурс на разработку новой технологии по добыче сахара из атмосферы Марса. Организаторы конкурса объяснили, почему хотят найти новые возможности по переработке ресурсов. Одной из причин является возможное переселение человечества на другую планету, и соответственно нужно будет уметь добывать разные ресурсы из «ничего». Что касается сахара, то, по словам авторов конкурса, на нашей планете мы научились делать его из различных растений, от этого он достаточно не дорогой. Но мы не сможем также просто добывать этот ресурс вне планеты Земля, этот процесс будет достаточно сложным и дорогим. Поэтому, нужно найти разные способы по добыче сахара здесь на Земле, чтобы этот процесс сделать проще в космосе.Участники конкурса должны быть преимущественно гражданами Соединенных Штатов Америки. Но граждане других стран также допускаются, но при условии, что они будут участниками американской команды. Конкурс будет состоять из двух этапов: на первом этапе будет рассмотрена начальная задумка технологии, на второй этап нужно подготовить итоговый прототип устройства. Команды первого этапа, занявшие лидирующие 5 мест в награду получат 50000 долларов, а на втором этапе победитель получит дополнительную награду в 750000 долларов.