Скандалы вокруг Facebook заставили пользователей перейти на более надежные платформы

Специалисты исследовательского центра Pew сделали анализ, в результате которого выяснилось, что в другие социальные сети из Facebook перешли 42 процента американцев, возраст которых от 18 лет и старше. При этом только 20 процентов пользователей возрастом от 50 до 64 лет решили удалить свои аккаунты.Проводили исследование с 29 мая по 11 июня, когда еще не утихли обсуждения между пользователями скандала, связанного с утечкой из Facebook конфиденциальной информации почти 90 миллионов аккаунтов.