Скандалы вокруг Facebook заставили пользователей перейти на более надежные платформы
Обстоятельства целого ряда скандалов вокруг социальной сети Facebook, заставили молодежь всего мира разочароваться в ее надежности. Пользователи решили массово заменить детище Марка Цукерберга на другие платформы, с менее запятнанной репутацией.
Специалисты исследовательского центра Pew сделали анализ, в результате которого выяснилось, что в другие социальные сети из Facebook перешли 42 процента американцев, возраст которых от 18 лет и старше. При этом только 20 процентов пользователей возрастом от 50 до 64 лет решили удалить свои аккаунты.
Проводили исследование с 29 мая по 11 июня, когда еще не утихли обсуждения между пользователями скандала, связанного с утечкой из Facebook конфиденциальной информации почти 90 миллионов аккаунтов.
Специалисты исследовательского центра Pew сделали анализ, в результате которого выяснилось, что в другие социальные сети из Facebook перешли 42 процента американцев, возраст которых от 18 лет и старше. При этом только 20 процентов пользователей возрастом от 50 до 64 лет решили удалить свои аккаунты.
Проводили исследование с 29 мая по 11 июня, когда еще не утихли обсуждения между пользователями скандала, связанного с утечкой из Facebook конфиденциальной информации почти 90 миллионов аккаунтов.
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:24