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Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил стать бизнесменом

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущий Андрей Черкасов, несмотря на то, что получает хорошие гонорары за работу на ТНТ, не изменяет своим привычкам и до сих пор работает тамадой на корпоративах и свадьбах.

За много лет работы на праздниках он наработал большую базу клиентов, которые советуют друг другу его услуги. Все это позволяет мужчине покупать себе дорогое авто, а также обустраивать жилье шикарной мебелью.

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил стать бизнесменом

А на днях стало известно о том, что Андрей решил открыть свой бизнес. У него есть некоторые скопления, которые он хочет вложить в собственное дело, чтобы в будущем иметь доход, не зависимый от его популярности.

Стоит отметить, что на данный момент Черкасов не знает, чем именно он займется. Однако поклонники считают, что он мыслит в правильном направлении и поддерживают его во всех начинаниях.

Поддерживает мужчину и его возлюбленная Кристина Ослина, с которой он живет уже очень много лет, но никак не женится. По словам Андрея, он уже думает о свадьбе, но точной даты подачи заявления в ЗАГС пока назвать не может, так как на данный момент на первом месте у него по-прежнему находится карьера.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:44
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