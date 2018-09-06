Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил стать бизнесменом

За много лет работы на праздниках он наработал большую базу клиентов, которые советуют друг другу его услуги. Все это позволяет мужчине покупать себе дорогое авто, а также обустраивать жилье шикарной мебелью.А на днях стало известно о том, что Андрей решил открыть свой бизнес. У него есть некоторые скопления, которые он хочет вложить в собственное дело, чтобы в будущем иметь доход, не зависимый от его популярности.Стоит отметить, что на данный момент Черкасов не знает, чем именно он займется. Однако поклонники считают, что он мыслит в правильном направлении и поддерживают его во всех начинаниях.Поддерживает мужчину и его возлюбленная Кристина Ослина, с которой он живет уже очень много лет, но никак не женится. По словам Андрея, он уже думает о свадьбе, но точной даты подачи заявления в ЗАГС пока назвать не может, так как на данный момент на первом месте у него по-прежнему находится карьера.