Сергей Зверев-младший хочет найти биологического отца
Приемный сын известного российского стилиста Сергея Зверева в июле нынешнего года нашел свою родную мать. Сейчас молодой человек принял решение найти своего биологического отца.
Для этого Сергей Зверев-младший опять пришел на телешоу «На самом деле», так как его найденная недавно мама Виктория Парфенова отказывается рассказывать правду о его отце. После сдачи биоматериала для теста ДНК выяснилось, что у него и его брата Алексея Парфенова разные отцы.
Ведущий телешоу Дмитрий Шепелев попросил маму Сергея Зверева-младшего признаться, кто все же является отцом ее сына. Однако женщина стала снова утверждать, что не помнит даже его имени. По ее словам, она решила отомстить любовнице супруга и соблазнила ее мужа, после чего забеременела. Однако проверка на детекторе лжи показала, что Виктория Парфенова врет.
Для этого Сергей Зверев-младший опять пришел на телешоу «На самом деле», так как его найденная недавно мама Виктория Парфенова отказывается рассказывать правду о его отце. После сдачи биоматериала для теста ДНК выяснилось, что у него и его брата Алексея Парфенова разные отцы.
Ведущий телешоу Дмитрий Шепелев попросил маму Сергея Зверева-младшего признаться, кто все же является отцом ее сына. Однако женщина стала снова утверждать, что не помнит даже его имени. По ее словам, она решила отомстить любовнице супруга и соблазнила ее мужа, после чего забеременела. Однако проверка на детекторе лжи показала, что Виктория Парфенова врет.