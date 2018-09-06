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Сергей Зверев-младший хочет найти биологического отца

Приемный сын известного российского стилиста Сергея Зверева в июле нынешнего года нашел свою родную мать. Сейчас молодой человек принял решение найти своего биологического отца.

Сергей Зверев-младший хочет найти биологического отца


Для этого Сергей Зверев-младший опять пришел на телешоу «На самом деле», так как его найденная недавно мама Виктория Парфенова отказывается рассказывать правду о его отце. После сдачи биоматериала для теста ДНК выяснилось, что у него и его брата Алексея Парфенова разные отцы.

Сергей Зверев-младший хочет найти биологического отца


Ведущий телешоу Дмитрий Шепелев попросил маму Сергея Зверева-младшего признаться, кто все же является отцом ее сына. Однако женщина стала снова утверждать, что не помнит даже его имени. По ее словам, она решила отомстить любовнице супруга и соблазнила ее мужа, после чего забеременела. Однако проверка на детекторе лжи показала, что Виктория Парфенова врет.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:11
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