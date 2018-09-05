На Ямале укравший коляску молодой человек надругался над 2-летней девочкой
На Ямале полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который подозревается в краже коляски, где находилась 2-летняя девочка. Предполагается, что 14 июня злоумышленник забрал ребенка, после чего надругался над ним.
По предварительной версии расследования, женщина вместе с дочкой находилась в гостях у знакомых, где употребляла алкоголь. После вечеринки несколько человек решили провести молодую мать. По дороге они захотели пойти в магазин. Мама девочки попросила парня присмотреть за дочкой.
Однако подозреваемый мужчина взял коляску с 2-летней малышкой и надругался над ребёнком. Мать девочки сразу же обратилась к полицейским, после чего они задержали злоумышленника. Следователями было открыто уголовное дело, а также переданы все материалы в суд.
По предварительной версии расследования, женщина вместе с дочкой находилась в гостях у знакомых, где употребляла алкоголь. После вечеринки несколько человек решили провести молодую мать. По дороге они захотели пойти в магазин. Мама девочки попросила парня присмотреть за дочкой.
Однако подозреваемый мужчина взял коляску с 2-летней малышкой и надругался над ребёнком. Мать девочки сразу же обратилась к полицейским, после чего они задержали злоумышленника. Следователями было открыто уголовное дело, а также переданы все материалы в суд.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:02