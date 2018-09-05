«На паузу»: Леонид Агутин и Анжелика Варум на «Новой волне» презентуют новую песню
Семья Анжелики Варум и Леонида Агутина в последнее время активно обсуждается в «желтой прессе». Артисты на слухи по поводу измены певца ответили презентацией новой песней «На паузу».
Ходили слухи, что между Леонидом Агутиным и участницей проекта «Голос» якобы роман. Однако Элина Чага не подтвердила информацию об отношениях с судьей телешоу. Певец в своем микроблоге Instagram обнародовал снимки с репетиции песни «На паузу», премьера которой состоится на «Новой Волне» в Сочи.
Фанаты сказали, что у них прекрасный дуэт. Публикацию украсило три фото с репетиции, на которых Анжелика Варум и Леонид Агутин ответили на слухи о разводе жестом в виде объятий. Это говорит о том, что между звездными супругами до сих пор царит любовь.
Ходили слухи, что между Леонидом Агутиным и участницей проекта «Голос» якобы роман. Однако Элина Чага не подтвердила информацию об отношениях с судьей телешоу. Певец в своем микроблоге Instagram обнародовал снимки с репетиции песни «На паузу», премьера которой состоится на «Новой Волне» в Сочи.
Фанаты сказали, что у них прекрасный дуэт. Публикацию украсило три фото с репетиции, на которых Анжелика Варум и Леонид Агутин ответили на слухи о разводе жестом в виде объятий. Это говорит о том, что между звездными супругами до сих пор царит любовь.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15