«На паузу»: Леонид Агутин и Анжелика Варум на «Новой волне» презентуют новую песню

Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 4 Сен 2018 в 9:50 PDT

Ходили слухи, что между Леонидом Агутиным и участницей проекта «Голос» якобы роман. Однако Элина Чага не подтвердила информацию об отношениях с судьей телешоу. Певец в своем микроблоге Instagram обнародовал снимки с репетиции песни «На паузу», премьера которой состоится на «Новой Волне» в Сочи.Фанаты сказали, что у них прекрасный дуэт. Публикацию украсило три фото с репетиции, на которых Анжелика Варум и Леонид Агутин ответили на слухи о разводе жестом в виде объятий. Это говорит о том, что между звездными супругами до сих пор царит любовь.