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В Набережных челнах под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

Тело неизвестного мужчины обнаружили прохожие у многоэтажки одного из комплексов, на территории новой части Набережных Челнов. Произошла трагедия 3 сентября.

В Набережных челнах под окнами многоэтажки нашли тело мужчины


Погибшим оказался 38-летний мужчина, проживавший в другом комплексе. По всей вероятности, смерть наступила в результате удара о землю после падения с одного из этажей 14-этажного дома.

 
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Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:14
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