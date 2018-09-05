В Набережных челнах под окнами многоэтажки нашли тело мужчины
Тело неизвестного мужчины обнаружили прохожие у многоэтажки одного из комплексов, на территории новой части Набережных Челнов. Произошла трагедия 3 сентября.
Погибшим оказался 38-летний мужчина, проживавший в другом комплексе. По всей вероятности, смерть наступила в результате удара о землю после падения с одного из этажей 14-этажного дома.
Погибшим оказался 38-летний мужчина, проживавший в другом комплексе. По всей вероятности, смерть наступила в результате удара о землю после падения с одного из этажей 14-этажного дома.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:14