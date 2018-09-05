Владимир Ефимов выступит на двух сессиях Московского финансового форума

В рамках программы мероприятия глава экономического ведомства представит информацию по подходам Москвы к привлечению инвестиций в инфраструктурные проекты и лучшие практики государственно-частного партнерства в столице. Данная тема будет обсуждаться в первый день форума в ходе дискуссии «Инвестиции в развитие инфраструктуры: потенциал частного финансирования». В числе спикеров будут также представители ГК «Российские автомобильные дороги», ОАО «РЖД», ФАС России, АО «Газпромбанк» и другие.7 сентября Владимир Ефимов расскажет о роли и месте Московской агломерации в экономике РФ. Выступление политика состоится в ходе дискуссии «Механизмы реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации с учетом национальных целей и стратегических задач развития». В данной секции свои доклады представят также губернаторы и заместители губернаторов Ленинградской, Самарской, Свердловской, Челябинской и других областей, а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.Организаторами Московского экономического форума выступают Министерство финансов России и Правительство города Москвы.