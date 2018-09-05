Линейку Xiaomi Mi 8 пополнят две свежие новинки

Китайская компания Xiaomi на рынке существует уже 8 лет подряд. Отпраздновать восьмую годовщину руководство компании решило продуктивно, и на свет появились 3 новых модели смартфонов линейки Xiaomi Mi 8. В этой линейке представлены разные версии моделей: Премиальная версия Mi 8 Explorer Edition, упрощенная версия Mi 8 SE и стандартная версия Mi 8.На сегодняшний день есть информация о намерении разработчиков компании Xiaomi выпустить еще два новых девайса, которые несколько отличаются от предыдущих моделей Mi 8. Название они получат такие - Mi 8 Screen Fingerprint Edition и Mi 8 Youth. Модель Mi 8 Screen Fingerprint Edition выйдет в свет в двух разных модификациях оперативной памяти: 6 и 8 ГБ, а общая встроенная память составит 128 ГБ в обоих аппаратах. Также новинка получит защиту телефона отпечатком пальцев, а цветовая гамма в двух вариациях: черный и золотой.Вторая модель Mi 8 Youth получит три модификации оперативной памяти: 4,6 и 8, и общую востренную память 64 ГБ. Цветовая гамма здесь шире, можно выбрать золотой, синий или серый цвет корпуса. Эти новинки смогут работать на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.