АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

Линейку Xiaomi Mi 8 пополнят две свежие новинки

В линейке Xiaomi Mi 8 появятся две свежие новинки, которыми будет управлять Android 8.1 Oreo. Данные аппараты отличаются от своих предшественников линейки Mi 8.

Линейку Xiaomi Mi 8 пополнят две свежие новинки


Китайская компания Xiaomi на рынке существует уже 8 лет подряд. Отпраздновать восьмую годовщину руководство компании решило продуктивно, и на свет появились 3 новых модели смартфонов линейки Xiaomi Mi 8. В этой линейке представлены разные версии моделей: Премиальная версия Mi 8 Explorer Edition, упрощенная версия Mi 8 SE и стандартная версия Mi 8.

На сегодняшний день есть информация о намерении разработчиков компании Xiaomi выпустить еще два новых девайса, которые несколько отличаются от предыдущих моделей Mi 8. Название они получат такие - Mi 8 Screen Fingerprint Edition и Mi 8 Youth. Модель Mi 8 Screen Fingerprint Edition выйдет в свет в двух разных модификациях оперативной памяти: 6 и 8 ГБ, а общая встроенная память составит 128 ГБ в обоих аппаратах. Также новинка получит защиту телефона отпечатком пальцев, а цветовая гамма в двух вариациях: черный и золотой.

Вторая модель Mi 8 Youth получит три модификации оперативной памяти: 4,6 и 8, и общую востренную память 64 ГБ. Цветовая гамма здесь шире, можно выбрать золотой, синий или серый цвет корпуса. Эти новинки смогут работать на Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Студия Bethesda раскрыла особенности новой игры
Эксперты назвали самые ожидаемые в РФ новинки
В Набережных челнах под окнами многоэтажки нашли
Линейку Xiaomi Mi 8 пополнят две свежие новинки
Скотланд-Ярд опубликовал доказательства
«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина
Apple отказываются от сканера отпечатка пальцев в
Врач-диетолог одобрила 10-часовой режим питания
"Ему там лучше": Дмитрий Певцов спустя 6 лет
Mercedes-Benz заявила о старте серийного
В Москве пара занялась сексом на проезжей части
Ученые: На Сатурне шестиугольный шторм достиг
Экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева «взорвала»
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение
Учёные: Астроном снял на видео 38 НЛО вблизи Луны
В Калуге началось производство обновленного
На Ставрополье спасатели извлекли тело мужчины из
Хейтеры: Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов
Владимир Ефимов выступит на двух сессиях
В компании «Яндекс» создали «Яндекс. Облако»
Егору Криду угрожают расправой жители Дагестана
Рассекречены материалы с пророчествами
Аналитики: Бензин в России подорожает до 50
OFD.ru представил новую концепцию бренда и
Обновлённую версию Chery Tiggo 7 запечатлели в
«Сногсшибательная»: Анастасия Квитко показала
Японские исследователи проведут испытания
Алексей Панин приложился лбом к Иосифу Кобзону
В Башкирии женщина убила подругу ударом ножа в шею
"Настоящее представление": Максим Галкин показал
Просмотреть все новости