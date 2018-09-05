Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса

Pocophone F1 в России в настоящее время продается примерно за 20 тысяч рублей, но доступен только в онлайн-магазинах. Он отличается от всех аналогов наличием функции разблокировки по лицу пользователя, которая ранее устанавливалась исключительно на флагманы. Главным отличим Pocophone F1 и Xiaomi Mi 8 является разрешение передней камеры. В первом случае модуль на 12 мегапикселей отлично справляется с пересветами и компенсирует недостаток освещения в темноте. Xiaomi Mi 8 имеет камеру на 15 мегапикселей, которая также способна делать качественные снимки. В устройстве более дорогой линейки внимание сосредоточено на программном обеспечении, обрабатывающем фотографии в режиме реального времени. Xiaomi Mi 8 также имеет оптическую стабилизацию, рассчитанную на работу объектами в движении.Выпуская смартфоны Xiaomi не перестает удивлять поклонников марки соотношением цены и возможностей своих устройств. Гаджет выполнен в стиле главного флагмана минувшего года в лице iPhone X, но располагает экраном на 5,6 дюйма, что немного больше конкурента. По тактильным ощущениям устройство очень приятно и удобно сидит в руке. Для нажатия на дальний угол дисплея придется воспользоваться большим пальцем, однако при необходимости можно просто взять устройство иначе. В верхней части передней панели разместилась небольшая «монобровь», что положительно сказывается на общем дизайне. На ней установили камеру, динамик для переговоров и датчик приближения, который срабатывает при поднесении устройства к лицу. Среди особенностей девайста стоит выделить автоматическую регулировку яркости, считывающую данные об освещении вокруг смартфона. Даже в полной темноте прибор выдает отличную цветовую палитру, а при свете солнца показывает четкое и не тусклое изображение.Xiaomi Mi 8 в России можно приобрести в четырех цветовых вариациях. Еще одной важной особенностью девайса является его вес всего в 175 граммов. Он отлично лежит в руке и не вызывает неудобств при использовании. На нижней части устройства разместился переговорный микрофон, расположенный рядом с портом USB Type-C. Примечательно, что Black Shark, показанный немного ранее, получил совмещенные динамики, звучащие значительно лучше, но в новой модели от данной идеи по непонятным причинам отказались. Также стоит выделить покрытие экрана AMOLED, которое защищает устройство от внешних повреждений. В основу смартфона положен процессор Qualcomm Snapdragon 845, работающий совместно с 6 гигабайтами оперативной памяти. Многие эксперты сходятся на мнении, что устройство имеет технические характеристики флагмана, но стоит значительно меньше.Pocophone F1 появился в продаже немного позднее, но получил большую популярность в онлайн-магазинах. Устройство почти не отличается от основной линейки Xiaomi. Гаджет имеет достаточно большие размеры, однако удобно лежит в руке, ввиду чего не вызывает никаких неудобств. В основу смартфона положен процессор Snapdragon 845, работающий совместно с 6 гигабайтами оперативной памяти. В целом, представитель среднего сегмента от китайского бренда отлично справляется с базовыми задачами, ввиду чего составляет конкуренцию даже основной серии флагманов. Также компания решила впервые установить в устройстве современную систему охлаждения, работу которой можно оценить уже после первого часа активного использования девайса, так как он абсолютно не греется.В Pocophone F1 самый обычный IPS-экран с разрешением чуть выше, чем Full HD. Судя по отзывам первых пользователей, дисплей отлично передает цвета и имеет прекрасную детализацию. Диагональ в 6,18 дюйма дает возможность воспроизводить ролики в максимальном качестве. Среди недостатков специалисты выделяют наличие на устройстве так называемой «моноброви», которая занимает примерно 10 процентов передней панели. На ней размещаются относительно небольшая камера, переговорный динамик и датчик приближения. В Mi 8 с данной проблемой решили справиться посредством применения небольшого выреза, делающего экран подлинно безрамочным.