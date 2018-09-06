Российский бренд смартфонов вошёл в топ-5 продаж «Мегафона»‍

Компания «МегаФон» провела анализ спроса на смартфоны с поддержкой LTE модуля. В ходе подсчетов выяснилось, что россияне все чаще выбирают смартфоны с поддержкой 4G. Самым покупаемым девайсом в начале 2018 года с поддержкой 4G оказался Samsung, который возглавил пятерку лидеров продаваемых брендов с поддержкой скоростного LТЕ модуля. После лидирующего Samsung в пятерку вошли Apple, Vertex, ZTE и Xiaomi. Последний, кстати, лидировал в начале 2017 года, однако Samsung обогнал китайский бренд, крепко заняв свои позиции на пьедестале пользовательского спроса.Также компания МегаФон провела подсчеты нынешних пользователей 4G интернета в Московской области, и выяснила, что их число увеличилось на 30%, и на 50% на всей территории РФ. Это говорит о том, что данный LTE модуль дает пользователю возможность оценить качество и скорость передачи данных. Благодаря высокой скорости интернета, продажи мобильных устройств, поддерживающих 4G, выросли по всей стране на 35%, а в московской области объем сбыта показал 52%.