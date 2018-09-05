Аналитики: Бензин в России подорожает до 50 рублей за литр

С 27 августа по 3 сентября на московских заправочных станциях впервые с начала лета подорожал бензин. В частности, оптовые партии Аи-92 возросли в цене на 488 рублей за одну тонну, а Аи-95 поднялся на 626 рублей за тонну. При этом дизельное топливо пятого класса подорожало на 362 рубля за тонну. По данным аналитической компании «ФинИст», поднялась цена и на авиакеросин.По мнению экспертов, проблема заключается в российском рынке, где цены повышают ведущие НПЗ, без всякого предупреждения. Также нездоровая конкуренция наблюдается со стороны малых НПЗ, которые работают нелегально, поставляя топливо низкого качества.По прогнозам специалистов, очередной эффект девальвации на бензине отразится в октябре. Цены на топливо будут расти постоянно, если в правительстве РФ не пересмотрят закон о налоге на акцизы, а ФАС не будет препятствовать сговору нефтяных компаний. В таком случае в конце текущего года Аи-95 будет стоить 50 рублей за литр.