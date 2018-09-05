АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Xiaomi Mi 8 против Pocophone F1: Сравнение смартфонов среднего класса
EUR 79.02 USD 68.27
Курс валют на 05.09.2018

Юлия Высоцкая поразила фанатов стройными ногами на новом снимке

Юлия Высоцкая поделилась новыми фотографиями, разместив их на своей странице в Instgram. Подписчики прокомментировали фото, отмечая красоту стройных ног актрисы.

Юлия Высоцкая поразила фанатов стройными ногами на новом снимке


На фото Высоцкая позирует в мини-платье. Подписчики актрисы поделились своими мнениями касательно внешнего вида Высоцкой. Все как один утверждают, что актриса с возрастом становится все красивее. Большая часть комментариев состоит из комплиментов, авторы которых описывают Высоцкую как, во многом, идеал женской красоты, подчеркивая стройность фигуры, длину ног. Судя по всему у актрисы сейчас весьма плотный график, тем не менее, она успевает периодически радовать подписчиков подобными фото.

Ранее, 16 августа, в день своего рождения, Юлия выкладывала в сеть Instagram архивное фото, на котором актриса еще в дошкольном возрасте. Не многие сразу узнали в девочке звезду. Как отмечают поклонники, на новых фото актриса “излучает невероятную энергетику”.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:01
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлия Высоцкая поразила фанатов стройными ногами
Астронавт NASA верит в существование инопланетян
Учёные: Юная звезда в глубинах нашей Вселенной
«На паузу»: Леонид Агутин и Анжелика Варум на
Уфологи на видео показали огромный НЛО на орбите
На Ямале укравший коляску молодой человек
В Санкт-Петербурге мужчину подозревают в
Эксперты назвали ТОП самых бесполезных функций в
Ученые: На яркость сверхмассивных черных дыр
«АвтоВАЗ» собирается к 2026 году провести полное
Volvo продемонстрировала беспилотный концепт-кар
«Форму наглаживать не надо»: Экс-участница
В Москве охранник супермаркета избил покупателя
Лера Кудрявцева для дочери наняла
Ученые: Доверчивость сделала из обезьяны человека
Ани Лорак тратит на обучение дочери Софьи более
«Алчность»: За интервью с больным Борисом
В Выборгском замке нашли кирпич настольной игры
Ксения Собчак показала, как обучает
Студия Bethesda раскрыла особенности новой игры
Эксперты назвали самые ожидаемые в РФ новинки
В Набережных челнах под окнами многоэтажки нашли
Линейку Xiaomi Mi 8 пополнят две свежие новинки
Скотланд-Ярд опубликовал доказательства
«Волочкова завидует»: супруга Александра Малинина
Apple отказываются от сканера отпечатка пальцев в
Врач-диетолог одобрила 10-часовой режим питания
"Ему там лучше": Дмитрий Певцов спустя 6 лет
Mercedes-Benz заявила о старте серийного
В Москве пара занялась сексом на проезжей части
Просмотреть все новости