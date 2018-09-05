Юлия Высоцкая поразила фанатов стройными ногами на новом снимке

На фото Высоцкая позирует в мини-платье. Подписчики актрисы поделились своими мнениями касательно внешнего вида Высоцкой. Все как один утверждают, что актриса с возрастом становится все красивее. Большая часть комментариев состоит из комплиментов, авторы которых описывают Высоцкую как, во многом, идеал женской красоты, подчеркивая стройность фигуры, длину ног. Судя по всему у актрисы сейчас весьма плотный график, тем не менее, она успевает периодически радовать подписчиков подобными фото.Ранее, 16 августа, в день своего рождения, Юлия выкладывала в сеть Instagram архивное фото, на котором актриса еще в дошкольном возрасте. Не многие сразу узнали в девочке звезду. Как отмечают поклонники, на новых фото актриса “излучает невероятную энергетику”.