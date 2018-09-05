Министерство финансов может ввести минимальную розничную стоимость пива
Российское Министерство финансов на данный момент не собирается вводить минимальную розничную стоимость пива. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Илья Трунин.
При этом Минфин готов обсуждать такую меру. Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин уже заявлял, что пивовары не единожды предлагали подобную меру. Поэтому ведомство собирается вынести данный вопрос на обсуждение в Министерстве финансов.
Отметим, что 21 августа стало известно, что Росалкогольрегулирование предложило повысить минимальную розничную стоимость коньяка и шампанского. Формула расчета цены спиртных напитков введена по поручению Министерства финансов. Цифры устанавливали, исходя из стоимости сырья и себестоимости продукта. Новая минимальная стоимость водкой в РФ вступила в силу 20 августа, составив 205 руб. за 0,5 литра.
При этом Минфин готов обсуждать такую меру. Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин уже заявлял, что пивовары не единожды предлагали подобную меру. Поэтому ведомство собирается вынести данный вопрос на обсуждение в Министерстве финансов.
Отметим, что 21 августа стало известно, что Росалкогольрегулирование предложило повысить минимальную розничную стоимость коньяка и шампанского. Формула расчета цены спиртных напитков введена по поручению Министерства финансов. Цифры устанавливали, исходя из стоимости сырья и себестоимости продукта. Новая минимальная стоимость водкой в РФ вступила в силу 20 августа, составив 205 руб. за 0,5 литра.
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Добавил: Дрокина Татьяна Сегодня, 11:16