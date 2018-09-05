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В Сети обнародовали фото коробки нового смартфона OnePlus 6T

В Сети обнародовали снимки коробки нового китайского смартфона версии OnePlus 6T. Накануне соответствующие фото опубликовали на просторах соцсети Weibo, являющейся популярной в Китае.

В Сети обнародовали фото коробки нового смартфона OnePlus 6T


Пока версию OnePlus 6T официально не анонсировали. При этом первые сведения о новом китайском девайсе заполонили уже интернет. Накануне в Сети опубликовали фото коробки, в которой согласно ожиданиям будет поставляться покупателям устройство. Упаковка демонстрирует также итоговый дизайн самого смартфона, включая каплевидный вырез для “фронталки”, сканер отпечатков пальцев встроенный в экран. Китайская версия смартфона получит мощные современные камеры от Sony, включая также фронтальную камеру на 16 Мп, позволяющую делать качественные селфи.

В Сети обнародовали фото коробки нового смартфона OnePlus 6T


В OnePlus 6T используется ОЗУ на 6 ГБ либо 8 ГБ. При этом ПЗУ достигает 128 ГБ. ОС выступает Android 8.1 Oreo. В данном случае используется специальная оболочка OxygenOS 5.1. Новинку планируют выпустить в ноябре текущего года. В итоге стоимость устройства может увеличиться в сравнении с OnePlus.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:24
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