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NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца

По информации от NASA, к Земле со стороны Солнца движется огромных размеров огненный шар. Специалистам удалось зафиксировать на поверхности звезды мощные вспышки, которые могут представлять некую опасность для нашей планеты.

NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца


Снимки и видео со вспышками были сделаны при помощи аппарата Solar Dynamics Observatory, запущенного в 2010 году. На борту данного аппарата находится техника, которая дает возможность получать больше сведений о процессах происходящих на Солнце. Специалисты сообщили, что длительность вспышек на поверхности Солнца начала увеличиваться, а в кадре периодически появлялись огромные огненные шары, которые распадается при отдалении от звезды.

Также в NASA отметили, что пока эти вспышки не представляют опасности для Земли, за исключением магнитных бурь. Если тенденция и дальше сохранится, специалистам придется принимать какие-то меры по противодействию солнечной активности.

Публикация от NASA (@nasa)


 
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Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:50
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