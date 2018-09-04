NASA: К Земле летит огненный шар от Солнца

Публикация от NASA (@nasa) 2 Сен 2018 в 5:54 PDT

Снимки и видео со вспышками были сделаны при помощи аппарата Solar Dynamics Observatory, запущенного в 2010 году. На борту данного аппарата находится техника, которая дает возможность получать больше сведений о процессах происходящих на Солнце. Специалисты сообщили, что длительность вспышек на поверхности Солнца начала увеличиваться, а в кадре периодически появлялись огромные огненные шары, которые распадается при отдалении от звезды.Также в NASA отметили, что пока эти вспышки не представляют опасности для Земли, за исключением магнитных бурь. Если тенденция и дальше сохранится, специалистам придется принимать какие-то меры по противодействию солнечной активности.