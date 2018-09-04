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Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey Edition

Чешская компания Skoda представила спецверсию моделей Kodiaq, Octavia и Rapid, которые будут посвящены хоккею. Для болельщиков из России была создана версия Hockey Edition, которая отличается оригинальными наклейками на кузове и на порогах.

Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey Edition


В кроссовере Skoda Kodiaq в версии Hockey Edition вошел набор опций для безопасной езды и комфорта. Автомобиль оснащен LED фарами с омывателем, также имеются наружные зеркала с автоматическим затемнением и электроскладыванием. Есть опции, которые доступны за отдельную плату, среди них можно отметить центральный замок KESSY и электропривод крышки багажника.

Skoda Rapid в версии Hockey Edition предлагается на базе комплектаций Ambition и Active. Модель оснащена подогревом передних сидений, Bluetooth и мультимедийной системой Swing. Предусмотрены также трехспицевое многофункциональное кожаное рулевое колесо и светодиодные фонари.

 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 22:45
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