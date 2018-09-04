Skoda объявила о старте продаж линейки Hockey Edition

В кроссовере Skoda Kodiaq в версии Hockey Edition вошел набор опций для безопасной езды и комфорта. Автомобиль оснащен LED фарами с омывателем, также имеются наружные зеркала с автоматическим затемнением и электроскладыванием. Есть опции, которые доступны за отдельную плату, среди них можно отметить центральный замок KESSY и электропривод крышки багажника.Skoda Rapid в версии Hockey Edition предлагается на базе комплектаций Ambition и Active. Модель оснащена подогревом передних сидений, Bluetooth и мультимедийной системой Swing. Предусмотрены также трехспицевое многофункциональное кожаное рулевое колесо и светодиодные фонари.