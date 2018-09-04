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Рита Дакота после скандального расставания с Владом Соколовским снялась в рекламе нижнего белья

Рита Дакота, невзирая на болезненное расставание с Владом Соколовским, стала все чаще продвигать в своем микроблоге Instagram различные услуги и товары. Накануне певица, рекламируя нижнее белье, приняла участие в фотосессии эротического плана.

Рита Дакота после скандального расставания с Владом Соколовским снялась в рекламе нижнего белья


Рита Дакота на данном фото запечатлена практически обнаженной, продемонстрировав поклонникам идеальную фигуру. Некоторые фанаты признались, что певица их разочаровала. По их мнению, она использует повышенный интерес со стороны общественности к своей личности из-за громкого расставания. Поклонникам также не нравится, что артистка рекламирует в соцсети различные товары.

Рита Дакота после скандального расставания с Владом Соколовским снялась в рекламе нижнего белья


Многие фолловеры заявили, что по свежим фото знаменитости совершенно не видно, что она очень переживает по поводу развода.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15
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