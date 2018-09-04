Рита Дакота после скандального расставания с Владом Соколовским снялась в рекламе нижнего белья

Рита Дакота на данном фото запечатлена практически обнаженной, продемонстрировав поклонникам идеальную фигуру. Некоторые фанаты признались, что певица их разочаровала. По их мнению, она использует повышенный интерес со стороны общественности к своей личности из-за громкого расставания. Поклонникам также не нравится, что артистка рекламирует в соцсети различные товары.Многие фолловеры заявили, что по свежим фото знаменитости совершенно не видно, что она очень переживает по поводу развода.