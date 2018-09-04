Эксперты ЦБ: Увеличение ставки НДС приведёт к увеличению цен в России

Финансистами были сделаны расчёты, которые показывают, что в случае увеличения российским правительством ставки НДС, национальная российская валюта в первые дни будет подвержена инфляционному давлению. В случае увеличения налогового сбора с 18 до 20 процентов, как это предусматривает российское законодательство, увеличится нагрузка на рубль, достигая показателя 0,6 – 1,5 пунктов. Вследствие этого практически сразу ожидается увеличение расценок на основные предлагаемые потребительские товары. Повысится также стоимость некоторых позиций, которые находятся в льготной категории. Согласно предварительным подсчётам, показатель инфляции в минимальном значении достигнет 1%.Неизвестно пока, учитывало ли правительство РФ факторы, которые способны повлиять на курс национальной валюты. Также неясно готовят ли какие-нибудь меры для противодействия увеличения инфляции. В свою очередь повышение НДС на два процента планируют осуществить уже с 1 января будущего года.