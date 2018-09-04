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Курс валют на 04.09.2018

Эксперты ЦБ: Увеличение ставки НДС приведёт к увеличению цен в России

Экспертами Центробанка России сделан свой прогноз по поводу увеличения ставки НДС. Согласно их мнению, данная экономическая мера приведёт в итоге к увеличению цен.

Эксперты ЦБ: Увеличение ставки НДС приведёт к увеличению цен в России


Финансистами были сделаны расчёты, которые показывают, что в случае увеличения российским правительством ставки НДС, национальная российская валюта в первые дни будет подвержена инфляционному давлению. В случае увеличения налогового сбора с 18 до 20 процентов, как это предусматривает российское законодательство, увеличится нагрузка на рубль, достигая показателя 0,6 – 1,5 пунктов. Вследствие этого практически сразу ожидается увеличение расценок на основные предлагаемые потребительские товары. Повысится также стоимость некоторых позиций, которые находятся в льготной категории. Согласно предварительным подсчётам, показатель инфляции в минимальном значении достигнет 1%.

Неизвестно пока, учитывало ли правительство РФ факторы, которые способны повлиять на курс национальной валюты. Также неясно готовят ли какие-нибудь меры для противодействия увеличения инфляции. В свою очередь повышение НДС на два процента планируют осуществить уже с 1 января будущего года.

 
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Экономика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:05
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