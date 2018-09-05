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Электрический гиперкар Pininfarina PF0 частично показался на видео в Сети

Блогер Supercar Blondie в YouTube опубликовала ролик, частично демонстрирующий электрический гиперкар PF0 от Automobili Pininfarina.

Электрический гиперкар Pininfarina PF0 частично показался на видео в Сети


Согласно предварительным данным, авто представят публике только в марте будущего года в рамках Женевского автосалона. А вот для потенциальных покупателей уже состоялась презентация. К разработке силовой установки PF0 привлекли хорватскую компанию Rimac. Силовой агрегат включает 4 электромотора. Суммарная мощность данных моторов составит примерно 2 000 лошадиных сил. Первую сотню гиперкар набирает меньше, чем за 2 секунды. До 300 км/час авто разгоняется за 12 сек. Запас хода в данном случае составляет 500 км.

Automobili Pininfarina дизайн салона авто показала на эскизах. В нём установят 3 дисплея, на которых будет выводиться информация о работе бортовых современных систем гиперкара, подсказки навигационной системы, показания приборов. Переключение между режимами работы автомобильной управляющей электроники можно осуществлять с помощью кнопки, которая располагается слева от рулевого колеса.



Гиперкар PF0 выпустили в количестве 150 экземпляров. Топовая версия оценивается в 2 500 000 долларов. Согласно предположениям экспертов, производство авто стартует в 2020 году.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31
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